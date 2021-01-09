Автор "Єралашу" Борис Грачевський впав у кому: що відомо

Лікарі виявили у Бориса Грачевського важке ураження легень (колаж: РБК-Україна)

Творець дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський знаходиться в стані медикаментозної коми. Зараз кінорежисер і сценарист підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, що стан Грачевського вкрай важкий.

Медики повідомляють, що до апарату ШВЛ кінорежисер був підключений ще 7 січня. Зараз же його екстрено перевели в реанімацію. Подробиці про його стан публікує Telegram-канал Mash.

Раніше Грачевського госпіталізували в Москві з COVID-19, у нього виявили важке ураження легенів, а до вірусної пневмонії приєдналася бактеріальна інфекція. Попри важкий стан, сьогодні тест на коронавірус показав негативний результат.

Борис Грачевський (фото: t.me/breakingmash)

Режисер розповів, що заразився коронавірусом ще 21 грудня. Тоді він заявив, що перебуває вдома, почувається добре. Однак 31 грудня стало відомо, що сценариста перевели до реанімації столичної лікарні №52.

Грачевський — художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш" з 2002 року. Він також відомий по постановці фільмів "Дах" і "Між нот, або Тантрична симфонія". Виступав автором проєкту "Соціальна реклама". У 2018 році в передачі "Доля людини" Грачевський розповів, що бореться з раком шкіри. 18 березня режисерові виповнився 71 рік.

Нагадаємо, що 9 січня з коронавірусом також була госпіталізована українська актриса Лія Ахеджакова.

Також ми повідомляли, що російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх знаходиться в лікарні у важкому стані. У відомої артистки коронавірус і уражено 80% легких.