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В Турции погибли украинские студенты: совсем юные и талантливые

Автор: Styler

В Турции во время отдыха погибли студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета Александр Попов и Анастасия Пришко.

Трагическую новость сообщили на официальной Facebook-странице учебного заведения.

Отмечается, что студенты во время отдыха на одном из турецких курортов попали в ДТП, что и стало причиной их гибели. Смертельная авария произошла 15 мая у города Денизли.

"Вчера погибли двое наших студентов: Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара. Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами. Светлая память в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Фото: погибшие в Турции студенты (facebook.com/biemsumdu)

Позже стало известно, что пара с друзьями взяла напрокат машину. Однако водитель не справился с управлением и попал в аварию. Парень погиб на месте, а сердце девушки остановилось в больнице.

По информации турецких СМИ, вместе с Александром и Анастасией в авто находились еще два человека - тоже из Украины. Они выжили, но за их жизнь борются врачи государственной больницы города Аджипаям.

Сообщается также, что за рулем автомобиля был друг погибшего - Владислав.

Фото: Анастасия Пришко и Александр Попов погибли в Турции (facebook.com/Anastasia Prishko; facebook.com/Александр Попов)

Как мы сообщали ранее, на трассе Киев-Чоп во время движения загорелся рейсовый автобус.

Также напомним, что в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием.

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