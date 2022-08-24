"Совсем некстати": Слава Каминская поздравила с Днем Независимости в купальнике и разозлила сеть

Украинская певица Слава Каминская поздравила Украину с Днем Независимости в купальнике. Она сфотографировалась в бикини сине-желтого цвета. Своим образом артистка разозлила сеть.

В частности, украинцы возмутились таким пренебрежением к сине-желтому флагу. Также почему-то для поздравления она не взяла ни флаг, ни вышиванку.

Артистка заявила, что сфотографировалась в патриотическом бикини в первую очередь для бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Я долго думала, выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей независимой Украине. С праздником! С верой в Украину, ВСУ и победу", - написала она.

Слава Каминская поздравила Украину с Днем Независимости в купальнике (instagram.com/slava_kaminska)

В комментариях пользователи упрекнули Славу Каминскую за откровенное фото в День Независимости. Также они поинтересовались, зачем оно военным:

И зачем им это фото, лучше бы деньги скинула;

Флаг на ср*ке;

Можно было бы в вышиванке;

Совсем некстати. В Украине война еще продолжается и гибнут простые мирные люди;

Фото не для ВСУ, а для показухи;

Настолько тупое и недалекое фото в это время. Патриотичным его вряд ли можно назвать;

Однако среди фанов нашлись и те, кому понравилось фото: