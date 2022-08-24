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"Зовсім недоречно": Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в купальнику і розлютила мережу

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Середа 24 серпня 2022 21:30
"Зовсім недоречно": Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в купальнику і розлютила мережу Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Слава Камінська привітала Україну із Днем Незалежності у купальнику. Вона сфотографувалась у бікіні синьо-жовтого кольору. Своїм образом артистка розлютила мережу.

Знімок зірка опублікувала в Instagram.

Зокрема, українці обурилися такою зневагою до синьо-жовтого прапора. Також чомусь для привітання вона не взяла ані прапор, ані вишиванку.

Артистка заявила, що сфотографувалася в патріотичному бікіні в першу чергу для бійців Збройних Сил України.

"Я довго думала - викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні. Зі святом! З вірою в Україну, ЗСУ та перемогу", - написала вона.

&quot;Зовсім недоречно&quot;: Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в купальнику і розлютила мережуСлава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності в купальнику (instagram.com/slava_kaminska)

У коментарях користувачі дорікнула Славі Камінській за відверте фото в День Незалежності. Також вони поцікавилися, навіщо воно військовим:

  • І навіщо їм це фото, краще б гроші скинула;
  • Прапор на ср*ці;
  • Можна було б у вишиванці;
  • Зовсім недоречно. В Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди;
  • Фото не для ЗСУ, а для показухи;
  • Настільки тупе і недалеке фото в цей час. Патріотичним його навряд чи можна назвати;

Однак серед фанів знайшлися й ті, кому сподобалось фото:

  • Ого, така струнка;
  • Навіть фото в купальнику можна зробити патріотичним;
  • Символічний купальник;
  • Слава, як завжди креативна;
  • Тендітна українка.

Раніше Камінська скаржилась на життя в Європі.

Також ми писали, що співачка вперше розкрила правду про конфлікт з продюсером НеАнгелів.

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Слава Камінська
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