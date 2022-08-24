"Зовсім недоречно": Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в купальнику і розлютила мережу
Українська співачка Слава Камінська привітала Україну із Днем Незалежності у купальнику. Вона сфотографувалась у бікіні синьо-жовтого кольору. Своїм образом артистка розлютила мережу.
Знімок зірка опублікувала в Instagram.
Зокрема, українці обурилися такою зневагою до синьо-жовтого прапора. Також чомусь для привітання вона не взяла ані прапор, ані вишиванку.
Артистка заявила, що сфотографувалася в патріотичному бікіні в першу чергу для бійців Збройних Сил України.
"Я довго думала - викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні. Зі святом! З вірою в Україну, ЗСУ та перемогу", - написала вона.
Слава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності в купальнику (instagram.com/slava_kaminska)
У коментарях користувачі дорікнула Славі Камінській за відверте фото в День Незалежності. Також вони поцікавилися, навіщо воно військовим:
- І навіщо їм це фото, краще б гроші скинула;
- Прапор на ср*ці;
- Можна було б у вишиванці;
- Зовсім недоречно. В Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди;
- Фото не для ЗСУ, а для показухи;
- Настільки тупе і недалеке фото в цей час. Патріотичним його навряд чи можна назвати;
Однак серед фанів знайшлися й ті, кому сподобалось фото:
- Ого, така струнка;
- Навіть фото в купальнику можна зробити патріотичним;
- Символічний купальник;
- Слава, як завжди креативна;
- Тендітна українка.
Раніше Камінська скаржилась на життя в Європі.
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