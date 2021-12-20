Эти советы водителям могут уберечь жизни во время снегопада: запомните их раз и навсегда

Советы автолюбителям во время снегопада

Когда автодороги покрыты снегом, водителям советуют не менять полосы движения без надобности. Ведь в таком случае между ними будет образовываться колея из заснеженной "каши".

В то же время во время снегопада видимость хуже. А потому неосторожное вождение грозит потерей управления, особенно если колесо попадет на скользкую разметку.

Не меняйте полосы движения без надобности (фото: РБК-Украина)

Также эксперты советуют водителям найти покрытую снегом площадку и попрактиковать контролируемое скольжение, доведя эти навыки до автоматизма. Тогда занос в непогоду не станет для вас внезапным.

Еще один важный совет касается эксплуатации авто в морозную погоду. Так, водителям желательно во время "минусов" не пользоваться ручными тормозами. Дело в том, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Вследствие этого колодки примерзают и авто не снимается с ручного тормоза.

А еще не забывайте про зимние шины! Ведь даже изношенные зимние шины при морозе и снегопаде, говорят специалисты, - это лучше любых нормальных всесезонных покрышек.

Ну и никогда не включайте "круиз-контроль" при плохих условиях на дороге.

И последнее: если вы потеряли контроль над автомобилем во время снегопада, то ни в коем случае не пресекайте попытку избежать заноса!

Будьте внимательны за рулем во время снегопада (фото: РБК-Украина)

Как пешеходам вести себя во время снегопада

Вот несколько простых советов, соблюдение которых поможет избежать травм и ДТП:

при ходьбе ступайте на всю подошву

не держите руки в карманах

если теряете равновесие - попробуйте быстро присесть

в случае падения напрягайте мышцы и сгруппируйтесь - это поможет уменьшить возможные повреждения

не перебегайте дорогу перед авто

обходите металлические крышки люков

Также не забывайте, что согласно расчетам автоэкспертов, человек в темной одежде виден за 18 метров, в светлой - за 55, а со светоотражателями - 150 метров.

Водители с опытом говорят, что в непогоду тормозной путь длиннее, а пешеходов вообще почти не заметно.

Поэтому будь внимательны, идя по обочине или посреди дороги, где, по вашему мнению, редко ездят машины.

Пешеходам не следует забывать о правилах передвижения во время снегопада (фото: РБК-Украина)