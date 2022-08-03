Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Чехол "антиград"

Когда вас неожиданно настиг град, идеально было бы позаботиться о такой вероятности заранее и приобрести специальный чехол.

Он прекрасно защищает от кусков льда с неба, ведь сохраняет весь кузов благодаря плотной ткани.

Чехол "антиград"

Также в продаже можно найти надувные чехлы, которые напоминают надувной матрас.

Он защищает авто за счет отсеков с воздухом. Однако недостатком такой защиты является время, которое вы потратите на его надувание. Если град застанет вас врасплох, он может успеть повредить авто, пока вы накачиваете чехол.

Надувной чехол для защиты авто от града

Автоматический автомобильный зонт

Такой зонт крепится посреди крыши и закрепляется по бокам авто на подкрылки. В зависимости от комплектации зонта меняются и места закрепления.

Такой девайс прекрасно спасает не только от града, но и от солнца, снега или других мелких объектов, которые могут повредить кузов.

Автопарасоля

Народные методы

Большинство водителей со стажем продолжают возить в багажнике плед или толстый картон. Эти простые вещи действительно могут защитить кузов от небольших вмятин и царапин.

Но на случай, если у вас нет ни пледа, ни картона, также существует способ защитить кузов.

Откройте капот и багажник (чтобы минимизировать повреждение покрытия), возьмите коврики и постелите их на крышу.

Автомобильные коврики помогут защитить авто

Если сиденья легко снимаются, можно и их использовать. Ведь высушить багажник или сиденье намного дешевле, чем ремонтировать или заменять часть кузова.