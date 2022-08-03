Ці поради допоможуть захистити авто в період сильних злив

Чохол "антиград"

Коли вас неочікувано настиг град, ідеально було б потурбуватися про таку ймовірність наперед та придбати спеціальний чохол.

Він чудово захищає від шматків льоду з неба, адже зберігає увесь кузов завдяки цупкій тканині.

Чохол "антиград"

Також в продажу можна знайти надувні чохли, які нагадують надувний матрас.

Він захищає авто за рахунок відсіків з повітрям. Однак недоліком такого захисту є час, який ви витратите на його надування. Якщо град застане вас зненацька, він може встигнути пошкодити авто, поки ви накачуєте чохол.

Надувний чохол для захисту авто від граду

Автоматична автомобільна парасоля

Така парасоля кріпиться посеред даху та закріплюється по боках авто на підкрилки. В залежності від комплектації парасолі змінюються й місця закріплення.

Такий девайс чудово рятує не лише від граду, а й від сонця, снігу або інших дрібних об'єктів, які можуть пошкодити кузов.

Автопарасоля

Народні методи

Більшість водіїв зі стажем продовжують возити в багажнику плед або товстий картон. Ці прості речі дійсно можуть захистити кузов від невеличких вм'ятин та подряпин.

Але на випадок, якщо у вас немає ані пледу, ані картону, також існує спосіб захистити кузов.

Відкрийте капот та багажник (щоб мінімізувати пошкодження покриття), візьміть килимки та постеліть їх на дах.

Автомобільні килимки допоможуть захистити авто

Якщо сидіння легко знімаються, можна і їх використати. Адже висушити багажник або сидіння набагато дешевше, ніж ремонтувати чи замінювати частину кузова.