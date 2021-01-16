Facebook начал блокировать создание мероприятий из-за инаугурации Байдена

Фото: Facebook (pexels)

Компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Об этом сообщает Reuters.

В Facebook решили блокировать мероприятия из-за массовых беспорядков, которые произошли 6 января в Капитолии. Таким образом хотят обеспечить безопасность во время инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, в городе Вашингтон, столица США, будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они будут следить за поддержанием порядка в столице.