Советник мэра назвал 90% жителей Херсона тупыми: разгорается скандал

Советник городского главы считает, что те, кому новое украшение возле мэрии не нравится – тупые.

"Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных", - написал Погребной.

Юрий Погребной назвал 90% жителей Херсона тупыми (скриншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

В комментариях к публикации разгорелся настоящий скандал. Пользователи сети вступили в настоящую схватку мнений с чиновником. Местная жительница Анастасия Назаратий указала, что именно "шариковы" (как их назвал чиновник) и голосовали за мэра города, у которого он работает советником. Погребной ответил, что ему неинтересно за кого голосуют "глупые люди".

"То есть, Вы считаете, что если человек хочет нормальных дорог (сделанных не на год, а на 5 лет), хочет, что бы ЖЭКи работали в полном объеме, а не п@здили деньги, как собственно в других сферах..., если человек хочет, чтобы его дети не ломали ноги в междворовых проездах, если человек хочет, чтобы коммунальные предприятия работали, а не п@здили, без вот этого вот всего смешного и ненужного аудита..., который ничего не меняет)) Если его мнение отличное от Вашего и ваших "друзей" значит – люди "тупые шариковы"... по Вашим словам в моем Херсоне, живут "тупые"..... странная позиция)" – сетует Анастасия.

Также девушка добавила, что называть людей глупыми можно только после того, когда хотя бы какие-то работы для улучшения жизни граждан были начаты.

"Даа... тяжело будет нам Херсон поднимать с коленей, с таким процентным соотношением! А самое страшное с таким отношением к себе и к своему городу!" – добавил Вадим Капинос.

"Странный вы человек, грубо говоря, об*срали пол Херсона, и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов", – считает Анна Пономарева.

"Увеличить "популяцию нормальных" очень просто. "Убрать мусор, залатать дыры в асфальте и т. П." )))", – отмечает Виктор Луппов.

Жители Херсона ответили Юрию Погребному (скриншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

Стоит отметить, что Юрий Погребной позиционирует себя как эксперт по эффективной коммуникации.