Радник мера назвав 90% жителів Херсона тупими: розгорається скандал

Радник міського голови вважає, що ті, кому нова прикраса біля мерії не подобається – тупі.

"Мій висновок: у місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину вісім "шарікових". Питання в тому, як збільшити популяцію нормальних", - написав Погребний.

Юрій Погребний назвав 90% жителів Херсона тупими (скріншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

У коментарях до публікації розгорівся справжній скандал. Користувачі мережі вступили в справжню сутичку думок з чиновником. Місцева жителька Анастасія Назаратий вказала, що саме "шарікови" (як їх назвав чиновник) і голосували за мера міста, у якого він працює радником. Погрібний відповів, що йому нецікаво за кого голосують "дурні люди".

"Тобто, Ви вважаєте, що якщо людина хоче нормальних доріг (зроблених не на рік, а на 5 років), хоче, що б ЖЕКи працювали в повному обсязі, а не п@здили гроші, як власне в інших сферах..., якщо людина хоче, щоб її діти не ламали ноги в міждворових проїздах, якщо людина хоче, щоб комунальні підприємства працювали, а не п@здили, без ось цього от всього смішного і непотрібного аудиту..., який нічого не міняє)) Якщо її думка відрізняється від Вашої та ваших "друзів" означає – люди "тупі шарікови"... з Ваших слів у моєму Херсоні, живуть "тупі"..... дивна позиція)" – нарікає Анастасія.

Також дівчина додала, що називати людей дурними можна тільки після того, коли хоча б якісь роботи для покращення життя громадян були розпочаті.

"Даа... важко буде нам Херсон піднімати з колін, з таким процентним співвідношенням! А найстрашніше з таким ставленням до себе і до свого міста!" – додав Вадим Капінос.

"Дивний ви чоловік, грубо кажучи, об*срав половину Херсона, і хочете надалі якихось хороших відгуків", – вважає Ганна Пономарьова.

"Збільшити "популяцію нормальних" дуже просто. "Прибрати сміття, залатати дірки в асфальті й т. п." )))", – зазначає Віктор Луппі.

Жителі Херсона відповіли Юрію Погребному (скріншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

Варто відзначити, що Юрій Погребний позиціонує себе як експерт з ефективної комунікації.