Советник мэра назвал 90% жителей Херсона тупыми: разгорается скандал

7 марта советник мэра Херсона Юрий Погребной назвал 90% населения города тупыми. Такой вывод он сделал, прочитав комментарии в соцсетях касаемо нового украшения города. Люди просили вместо сомнительной иллюминации починить дороги или убрать мусор, но чиновник своеобразно отреагировал на просьбы горожан.

Советник городского главы считает, что те, кому новое украшение возле мэрии не нравится – тупые.

"Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных", - написал Погребной.

Юрий Погребной назвал 90% жителей Херсона тупыми (скриншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

В комментариях к публикации разгорелся настоящий скандал. Пользователи сети вступили в настоящую схватку мнений с чиновником. Местная жительница Анастасия Назаратий указала, что именно "шариковы" (как их назвал чиновник) и голосовали за мэра города, у которого он работает советником. Погребной ответил, что ему неинтересно за кого голосуют "глупые люди".

"То есть, Вы считаете, что если человек хочет нормальных дорог (сделанных не на год, а на 5 лет), хочет, что бы ЖЭКи работали в полном объеме, а не п@здили деньги, как собственно в других сферах..., если человек хочет, чтобы его дети не ломали ноги в междворовых проездах, если человек хочет, чтобы коммунальные предприятия работали, а не п@здили, без вот этого вот всего смешного и ненужного аудита..., который ничего не меняет)) Если его мнение отличное от Вашего и ваших "друзей" значит – люди "тупые шариковы"... по Вашим словам в моем Херсоне, живут "тупые"..... странная позиция)" – сетует Анастасия.

Также девушка добавила, что называть людей глупыми можно только после того, когда хотя бы какие-то работы для улучшения жизни граждан были начаты.

"Даа... тяжело будет нам Херсон поднимать с коленей, с таким процентным соотношением! А самое страшное с таким отношением к себе и к своему городу!" – добавил Вадим Капинос.

"Странный вы человек, грубо говоря, об*срали пол Херсона, и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов", – считает Анна Пономарева.

"Увеличить "популяцию нормальных" очень просто. "Убрать мусор, залатать дыры в асфальте и т. П." )))", – отмечает Виктор Луппов.

Жители Херсона ответили Юрию Погребному (скриншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

Стоит отметить, что Юрий Погребной позиционирует себя как эксперт по эффективной коммуникации.