Радник мера назвав 90% жителів Херсона тупими: розгорається скандал

7 березня радник мера Херсона Юрій Погребний назвав 90% населення міста тупими. Такий висновок він зробив, прочитавши коментарі в соцмережах стосовно нової прикраси міста. Люди просили замість сумнівної ілюмінації полагодити дороги або прибрати сміття, але чиновник своєрідно відреагував на прохання городян.

Радник міського голови вважає, що ті, кому нова прикраса біля мерії не подобається – тупі.

"Мій висновок: у місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину вісім "шарікових". Питання в тому, як збільшити популяцію нормальних", - написав Погребний.

Юрій Погребний назвав 90% жителів Херсона тупими (скріншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

У коментарях до публікації розгорівся справжній скандал. Користувачі мережі вступили в справжню сутичку думок з чиновником. Місцева жителька Анастасія Назаратий вказала, що саме "шарікови" (як їх назвав чиновник) і голосували за мера міста, у якого він працює радником. Погрібний відповів, що йому нецікаво за кого голосують "дурні люди".

"Тобто, Ви вважаєте, що якщо людина хоче нормальних доріг (зроблених не на рік, а на 5 років), хоче, що б ЖЕКи працювали в повному обсязі, а не п@здили гроші, як власне в інших сферах..., якщо людина хоче, щоб її діти не ламали ноги в міждворових проїздах, якщо людина хоче, щоб комунальні підприємства працювали, а не п@здили, без ось цього от всього смішного і непотрібного аудиту..., який нічого не міняє)) Якщо її думка відрізняється від Вашої та ваших "друзів" означає – люди "тупі шарікови"... з Ваших слів у моєму Херсоні, живуть "тупі"..... дивна позиція)" – нарікає Анастасія.

Також дівчина додала, що називати людей дурними можна тільки після того, коли хоча б якісь роботи для покращення життя громадян були розпочаті.

"Даа... важко буде нам Херсон піднімати з колін, з таким процентним співвідношенням! А найстрашніше з таким ставленням до себе і до свого міста!" – додав Вадим Капінос.

"Дивний ви чоловік, грубо кажучи, об*срав половину Херсона, і хочете надалі якихось хороших відгуків", – вважає Ганна Пономарьова.

"Збільшити "популяцію нормальних" дуже просто. "Прибрати сміття, залатати дірки в асфальті й т. п." )))", – зазначає Віктор Луппі.

Жителі Херсона відповіли Юрію Погребному (скріншот: facebook.com/yuripogrebnoy)

Варто відзначити, що Юрій Погребний позиціонує себе як експерт з ефективної комунікації.