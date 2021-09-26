Как было совершено покушение на Шефира: реконструкцию событий показали на видео

Согласно установленным данным, в эту среду около 10 часов утра из села Иванковичи в направлении Киева выезжал автомобиль Audi A8 черного цвета, в котором находился первый помощник президента Сергей Шефир, и его водитель Александр Иванько.

По дороге машина заехала в лесополосу. Со стороны леса неизвестный из автомата открывает огонь, и выпускает по авто Шефира более 20 пуль.

18 из них попадают в левую сторону машины, где сидит водитель. Сергея Шефира, сидящего сзади, не ранило. А водителю две пули попадают в ногу.

Несмотря на болевой шок водителя и пробитое колесо, авто проезжает еще 5 километров. Так пострадавшие покидают лесополосу, где нет ни камер наблюдения, ни мобильной связи.

Останавливается Audi только на людной парковке супермаркета села Лесники.

Там же Сергей Шефир звонит в полицию и министру внутренних дел, и сразу же останавливает "скорую помощь", которая проезжает мимо.

Видео: реконструкция событий о покушении на Сергея Шефира

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