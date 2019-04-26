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Я совершенно точно знаю: Быков назвал неожиданную причину своей болезни

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 09:03
Я совершенно точно знаю: Быков назвал неожиданную причину своей болезни
Коллаж РБК-Украина

Дмитрий Быков рассказал о причине своей госпитализации

Дмитрий Быков, который попал в больницу 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, рассказал, что он думает касательно причины своей болезни. Об этом информируют росСМИ.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления - а это было отравление - не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", - сообщил писатель.

Я совершенно точно знаю: Быков назвал неожиданную причину своей болезниДмитрий Быков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

Также публицист добавил, что слышал различные версии касательно своего заболевания и поспешил отметить, что у него не было инсульта либо же диабета. Поэтому это точно не могло стать причиной недомогания.

"Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок, и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", - поделился Быков.

Напомним, что российская певица МакSим попала в жуткое ДТП по дороге в аэропорт. Как сообщила официальный представитель артистки Маргарита Соколова, поп-звезда спешила на свой рейс в Москву, где должна была снимать клип на песню "Абонент не доступен".

На данный момент артистка госпитализирована. Она получила множественные травмы. Уточняется, что одной из причин ДТП стала скользкая дорога. Марина ехала на большой скорости и пробила колесо. 

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