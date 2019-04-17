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Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности

STYLERПерсоны    17.04.2019 - 12:15
Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности
Дмитрий Быков впал в кому (фото: vk.com/dlbykov)

Российский писатель-оппозиционер Дмитрий Быков впал в кому

Дмитрий Быков впал в кому. 17 апреля писатель и журналист срочно был госпитализирован в больницу Уфы с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в нейрореанимации. Врачи оценивают состояние писателя-оппозиционера как критическое.

Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

Работники больницы, куда был доставлен Быков, говорят, что "в клинике настоящий переполох".

Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты", - прокомментировали ситуацию медработники изданию НТВ.

Как сообщают российские СМИ, Быкову стало плохо за пару часов до его выступления с лекцией "Русский анекдот как литературный жанр" в Уфе. За день до этого он провел встречу с поклонниками в Екатеринбурге на тему "Страсти Христовы в мировой литературе".

В блоге 51-летнего Быкова уже появилось сообщение о переносе предстоящих встреч и лекций.

В то же время российский журналист Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале уверяет, что "никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет".

"Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", - написал Венедиктов.

Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому: первые подробности

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

"Я надеюсь, что все будет нормально с Дмитрием Львовичем. И он еще будет радовать нас своими лекциями по литературе. Дай бог ему здоровья и сил поправиться!" - написал в соцсети Александр Демин.

Дмитрий Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Он является автором известных книг, в частности, таких популярных как "Июнь", "ЖД", "Эвакутор". Кроме того, Быков часто выступает на ТВ, а также преподает литературу и является биографом Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Булата Окуджавы и других культовых писателей и поэтов.

В своих ироничных стихах часто высмеивает политику президента России Владимира Путина и Кремля. Поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами на Донбассе.

Напомним, во Львове 16 апреля умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на 63-м году жизни скончался известный украинский писатель Леонид Ушкалов.

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