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Сильно занесло машину, врачи стараются: подробности ДТП с МакSим

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 10:23
Сильно занесло машину, врачи стараются: подробности ДТП с МакSим
МакSим попала в страшное ДТП (фото: facebook.com/МакSим)

Российская певица МакSим находится в больнице после жуткого ДТП

МакSим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы известная певица как можно быстрее стала на ноги. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова в комментарии одному российскому изданию.

По словам менеджера, жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого МакSим получила множественные травмы, произошло за рубежом. Одной из причин стала скользкая дорога. Марина ехала на большой скорости и пробила колесо. Автомобиль сильно занесло и артистка врезалась в бордюр. Как результат - Абросимова получила множество ушибов.

Сильно занесло машину, врачи стараются: подробности ДТП с МакSим

МакSим стала жертвой страшной аварии (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Сильно занесло машину, врачи стараются: подробности ДТП с МакSим

МакSим стала жертвой страшной аварии (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Сейчас, к счастью, певица находится в стабильном состоянии, ей оказывают необходимую медицинскую помощь и ее жизни уже ничто не угрожает.

"Делается все необходимое, получает качественное лечение, состояние стабильное. Надеюсь, что уже через несколько дней она будет сама способна прокомментировать свою сложную ситуацию", - отметила Соколова и добавила, что "врачи стараются, она тоже старается".

Медики говорят, что Марине очень повезло, так как в результате аварии не были задеты жизненно важные органы.

Напомним, что МакSим попала в ДТП, когда спешила на свой рейс в Москву. Певица будет находиться на реабилитации как минимум до 20 мая. На фото, опубликованных в сети, видны многочисленные ушибы на ногах, руках и лице исполнительницы хитов "Мой рай", "Знаешь ли ты", "Трудный возраст" и других.

Лучшие песни МакSим

МакSим - Трудный возраст

МакSим - Трудный возраст

МакSим - Научусь летать

МакSим - Научусь летать

МакSим - Мой рай

МакSим - Мой рай

Напомним, что писатель и журналист Дмитрий Быков, который попал в больницу 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, рассказал о своем самочувствии и поблагодарил врачей за оказание медпомощи.

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