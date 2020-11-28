Не совершайте ошибки: Комаровский назвал два способа убрать кашель без лекарств

Евгений Комаровский рассказал, что в большинстве случаев кашель у детей не требует дополнительного фармакологического лечения. И большинство разрекламированных препаратов не помогают. Он назвал два эффективных способа, которые помогут детям самостоятельно справиться с кашлем.

"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям, корень солодки очень помогает продавцам, выгодно реализуют его в аптеках, и очень-очень помогает производителям, которые производят препараты на основе корня солодки", - так ответил доктор Комаровский на вопросы об эффективности популярных средств при лечении ОРВИ.

Он добавил, что лечить нужно не симптом, а саму болезнь у детей. И в большинстве случаев лечить кашель у детей – бесполезно.

"Обращаю ваше внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев — практически в 99% случаев — кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи. Кашель у детей вылечить (опять-таки вы должны понимать, что кашель — это симптом, а лечится болезнь, которая его вызывает), вернее, облегчить кашель можно всего лишь двумя способами", - добавил педиатр и дал рекомендации родителям о том, как помочь детям при кашле.

"Способ первый: оптимизация воздуха, которым дышит ребенок, то есть воздух должен быть прохладным и влажным: Способ второй: влияние на реологию мокроты, то есть нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости. Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают, и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять. К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком — вот эти самые воздух, еда, питье — и переоценивать значимость лекарств", - рассказал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом.

А также рассказывали о том, что Комаровский объяснил, почему у детей насморк после ОРЗ долго не проходит.