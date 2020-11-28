Не робіть помилки: Комаровський назвав два способи прибрати кашель без ліків

Євген Комаровський розповів, що в більшості випадків кашель у дітей не вимагає додаткового фармакологічного лікування. І більшість розрекламованих препаратів не допомагають. Він назвав два ефективні способи, які допоможуть дітям самостійно впоратися з кашлем.

"Корінь солодки дуже допомагає батькам, які дають його дітям, корінь солодки дуже допомагає продавцям, які вигідно реалізують його в аптеках, і дуже-дуже допомагає виробникам, які виробляють препарати на основі кореня солодки", - так відповів доктор Комаровський на питання про ефективність популярних засобів при лікуванні ГРВІ.

Він додав, що лікувати потрібно не симптом, а саму хворобу у дітей. І в більшості випадків лікувати кашель у дітей – марно.

"Звертаю вашу увагу на те, що в переважній більшості випадків — практично в 99% випадків — кашель у дітей не потребує ніякої фармакологічної допомоги. Кашель у дітей вилікувати (знову-таки ви повинні розуміти, що кашель — це симптом, а лікується хвороба, яка його викликає), вірніше, полегшити кашель можна лише двома способами", - додав педіатр і дав рекомендації батькам про те, як допомогти дітям при кашлі.

"Спосіб перший: оптимізація повітря, яким дихає дитина, тобто повітря повинне бути прохолодним і вологим: Спосіб другий: вплив на реологію мокротиння, тобто потрібно багато пити, щоб в організмі був надлишок рідини. Якщо два цих способи поєднуються, тобто повітря прохолодне і вологе, немає дефіциту рідини в організмі, то дихальні шляхи не пересихають, і мокрота залишається рідкою, а значить, її легко відкашляти. На жаль, люди схильні недооцінювати організацію догляду за дитиною — ось ці самі повітря, їжа, питво — і переоцінювати значущість ліків", - розповів Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав єдиний спосіб уникнути зараження коронавірусом.

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