Не "соус" та не "котлети". Як українською правильно називати звичні для нас домашні страви

Багато страв, які ми вважаємо частиною традиційної української кухні, насправді мають іноземне походження. Клопотенко пропонує подивитися на знайомі назви з іншого боку та повернутися до автентичних українських слів.

"Котлета"

Наприклад, слово "котлета" походить від французького "côtelette", що означає "рубати". Тож правильно казати "січеник".

"Пюре"

"Пюре" - це запозичення, натомість український відповідник - "товчанка", адже картоплю товчуть. Подібна логіка і в англійській: mashed potato - "товчена картопля".

"Батон"

Ще один приклад - батон. У світі такого хліба не було, поки він не з’явився в СРСР. Саме слово означає "палиця", а нарізка battonet - "маленькі палички".

"Соус"

Також "соус" в українській мові має свої відповідники - це "підлива" або "підбиванка", адже рідку приправу до м'ясних, рибних, овочевих, круп'яних, макаронних та інших страв не обов’язково називати запозиченим словом.

"Ось така українська мова. Ми маємо все своє, але чомусь використовуємо не своє. Змінюймо назви страв", – підсумовує Клопотенко.