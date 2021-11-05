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"Соцработницы" напали на пенсионера и хотели отобрать деньги: как работает схема мошенников

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 14:40
"Соцработницы" напали на пенсионера и хотели отобрать деньги: как работает схема мошенников "Соцработники" напали на дедушку в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве мошенницы под видом "соцработниц" напали на мужчину. В частности, они применили слезоточивый газ и пытались отобрать у него деньги.

Так, инцидент произошел в Шевченковском районе на улице Пушкинской, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что две женщины попали к 81-летнему пенсионеру в квартиру под видом социальных работниц.

В полицию заявил сам мужчина и рассказал, что на него в квартире напали две женщины. В частности, одну из которых он задержал, а другая успела сбежать.

Впоследствии правоохранители установили, что злоумышленницы ударили старика по голове и применили слезоточивый газ. Потом они пытались забрать деньги, однако мужчина одну из них задержал, а другая успела убежать.

Нападавшей оказалась жительница Одесской области, 1982 года рождения, которая была задержана. Кроме того, полиция изъяла вещественные доказательства и проверяет причастность задержанной к совершенным аналогичным преступлениям на территории города Киева.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой. За содеянное ей грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также сейчас проводится розыски сообщницы, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.

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В Киеве на дедушку напали "соцработники" (facebook.com/UA. KyivPolice)

Ранее мы сообщали, что в Днепре дети "обчистили" старушку, которая хотела их накормить.

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