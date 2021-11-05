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"Соцпрацівниці" напали на пенсіонера та хотіли відібрати гроші: як працює схема шахраїв

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 14:40
"Соцпрацівниці" напали на пенсіонера та хотіли відібрати гроші: як працює схема шахраїв "Соцпрацівники" напали на дідуся у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві шахрайки під виглядом "соцпрацівниць" напали на чоловіка. Зокрема, вони застосували сльозогінний газ та намагались відібрати у нього гроші.

Так, інцидент стався у Шевченківському районі на вулиці Пушкінській, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що дві жінки потрапили до 81-річного пенсіонера у квартиру під виглядом соціальних працівниць.

У поліцію заявив сам чоловік та розповів, що на нього у квартирі напали дві жінки. Зокрема, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти.

Згодом правоохоронці встановили, що зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Потім вони намагались забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти.

Нападницею виявилась мешканка Одеської області, 1982 року народження, яку було затримано. Окрім того, поліція вилучила речові докази та перевіряє причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій. За скоєне їй загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також зараз проводиться розшуки спільниці, аби притягнути її до кримінальної відповідальності.

&quot;Соцпрацівниці&quot; напали на пенсіонера та хотіли відібрати гроші: як працює схема шахраїв&quot;Соцпрацівниці&quot; напали на пенсіонера та хотіли відібрати гроші: як працює схема шахраїв

У Києві на дідуся напали "соцпрацівники" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі діти "обчистили" стареньку, яка хотіла їх нагодувати.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі шахраї почали наживатися на хворих з COVID-19.

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