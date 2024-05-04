Соціальний захист дітей з інвалідністю: практичний вебінар від Фонду Ахметова для батьків та фахівців

"Інвалідність — це бар’єри. Це не проблема людини з інвалідністю, а проблема суспільства", — наголосила спікерка Лариса Татарінова, заступниця директора центру соціальних служб Солом’янського району Києва.

Експерт зазначила, що ці бар’єри породжують дискримінацію, виключають із суспільного життя та ставлять осіб з інвалідністю у становище, що принижує їхню гідність. Але бар’єри можна усунути. Про те, які заходи вживаються у цьому напрямку, про можливості, послуги та пільги для дітей з особливими потребами та їхніх батьків, йшлося на заході.

"Ви підняли надзвичайно важливі питання, які є ключовими для поліпшення життя дітей з інвалідністю та їх сімей. Ваше вміння ясно та з легкістю подавати складний матеріал, відповідати на численні запитання з глибоким розумінням предмета гарантує, що кожен учасник отримав цінні навички та знання, які можуть бути застосовані на практиці та сприяти позитивним змінам у житті дітей з особливими потребами та їх родин", — такий відгук залишив колектив КЗ "ЦНСП Борщагівської сільської ради Бучанського району", який взяв участь у заході.

До вебінару долучилися понад 230 осіб — це фахівці соціальних служб, прийомні батьки, усиновителі, опікуни та вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.