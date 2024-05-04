RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Социальная защита детей с инвалидностью: практический вебинар от Фонда Ахметова

Социальная защита детей с инвалидностью: практический вебинар от Фонда Ахметова для родителей и специалистов (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Почему в Украине не работают механизмы защиты детей с инвалидностью? Как обеспечить ребенка с особыми потребностями в реабилитационных услугах? Что нужно знать об инклюзии, образовании и социальных услугах для этих детей?

В рамках программы "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар по теме "Социально-правовые аспекты воспитания детей с особыми потребностями", организованный Фондом Рината Ахметова.

"Инвалидность - это барьеры. Это не проблема человека с инвалидностью, а проблема общества", - подчеркнула спикер Лариса Татаринова, заместитель директора центра социальных служб Соломенского района Киева.

Эксперт отметила, что эти барьеры порождают дискриминацию, исключают из общественной жизни и ставят лиц с инвалидностью в унижающее их достоинство положение. Но барьеры можно устранить. О том, какие меры предпринимаются в этом направлении, о возможностях, услугах и льготах для детей с особыми потребностями и их родителях, говорилось на мероприятии.

"Вы подняли чрезвычайно важные вопросы, которые являются ключевыми для улучшения жизни детей с инвалидностью и их семей. Ваше умение ясно и легко подавать сложный материал, отвечать на многочисленные вопросы с глубоким пониманием предмета гарантирует, что каждый участник получил ценные навыки и знания, которые могут быть применены на практике и способствовать положительным изменениям в жизни детей с особыми потребностями и их семей", - такой отзыв оставил коллектив КЗ "ЦНСП Борщаговского сельского совета Бучанского района", который принял участие в мероприятии.

К вебинару присоединились более 230 человек — специалисты социальных служб, приемные родители, усыновители, опекуны и воспитатели детских домов семейного типа.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети