Социальная защита детей с инвалидностью: практический вебинар от Фонда Ахметова

"Инвалидность - это барьеры. Это не проблема человека с инвалидностью, а проблема общества", - подчеркнула спикер Лариса Татаринова, заместитель директора центра социальных служб Соломенского района Киева.

Эксперт отметила, что эти барьеры порождают дискриминацию, исключают из общественной жизни и ставят лиц с инвалидностью в унижающее их достоинство положение. Но барьеры можно устранить. О том, какие меры предпринимаются в этом направлении, о возможностях, услугах и льготах для детей с особыми потребностями и их родителях, говорилось на мероприятии.

"Вы подняли чрезвычайно важные вопросы, которые являются ключевыми для улучшения жизни детей с инвалидностью и их семей. Ваше умение ясно и легко подавать сложный материал, отвечать на многочисленные вопросы с глубоким пониманием предмета гарантирует, что каждый участник получил ценные навыки и знания, которые могут быть применены на практике и способствовать положительным изменениям в жизни детей с особыми потребностями и их семей", - такой отзыв оставил коллектив КЗ "ЦНСП Борщаговского сельского совета Бучанского района", который принял участие в мероприятии.

К вебинару присоединились более 230 человек — специалисты социальных служб, приемные родители, усыновители, опекуны и воспитатели детских домов семейного типа.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.