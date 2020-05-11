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Сотрудники украинского телеканала заразились коронавирусом

STYLERКоронавирус    11.05.2020 - 22:34
Сотрудники украинского телеканала заразились коронавирусом
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус добрался до сотрудников "Суспільного"

Коронавирус в Украине обнаружили у нескольких сотрудников филиала "Суспільного" в Ровенской области. Из-за этого телеканал переходит на дистанционный режим работы.

Все сотрудники, которые контактировали с инфицированными находятся дома на самоизоляции. В помещениях телеканала проведена дезинфекция.

"Основная задача нашей команды сейчас - не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления!" - заявила менеджер Ровенского филиала "Суспільного" Людмила Хома.

Напомним, что бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, что коронавирусную инфекцию можно легко "подцепить" в парикмахерских и салонах красоты, которые начали работать с сегодняшнего дня, 11 мая.

Кроме того, риск заразится СOVID-19 увеличивается из-за того, что в парикмахерских и салонах красоты часто наблюдается ситуация с не очень хорошей вентиляцией, поскольку они обычно занимают небольшие помещения.

Теги Новости Украины Ровенская областьКоронавирус
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