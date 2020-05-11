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Співробітники українського телеканалу заразилися коронавірусом

STYLERКоронавірус    11.05.2020 - 22:34
Співробітники українського телеканалу заразилися коронавірусом
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус дістався до співробітників "Суспільного"

Коронавірус в Україні виявили у кількох співробітників філії "Суспільного" в Рівненській області. Через це телеканал переходить на дистанційний режим роботи.

Всі співробітники, які контактували з інфікованими знаходяться вдома на самоізоляції. У приміщеннях телеканалу проведена дезінфекція.

"Основне завдання нашої команди зараз - не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров'я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі введені у філії заходи, ніхто не захищений на 100%. Всі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайшвидшого одужання!" - заявила менеджер Рівненської філії "Суспільного" Людмила Хома.

Нагадаємо, що колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов розповів, що коронавірусну інфекцію можна легко "підчепити" в перукарнях і салонах краси, які почали працювати відсьогодні, 11 травня.

Крім того, ризик заразиться СOVID-19 збільшується через те, що в перукарнях і салонах краси часто спостерігається ситуація з не дуже хорошою вентиляцією, оскільки вони зазвичай займають невеликі приміщення.

Теги Новини України Рівненська областьКоронавірус
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