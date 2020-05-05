МАУ сегодня доставит украинских работников в Германию

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Украинцев доставят в Германию в рамках трудовых контрактов, несмотря на пандемию коронавируса

Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" доставит украинских работников в Германию в рамках ранее заключенных трудовых контрактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Как сообщается, специальный пассажирский рейс из Киева отправится во Франкфурт.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что МАУ получила дополнительные заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. При этом ранее уже были выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров готов отправить на заработки в Финляндию 15 тысяч украинцев. Среди прочего, Кабмин поможет организовать необходимое количество авиарейсов.

РБК-Украина ранее писало, что Кабмин уже получил соответствующие запросы на трудоустройство украинцев за рубежом из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии. Кроме того, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где на них ждут более 40 работодателей.