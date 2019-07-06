Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверности

Потап, который сыграл с Каменских пышную свадьбу 23 мая, был замечен в компании незнакомой девушки. Подобное откровение шокировало поклонников, однако чуть позже все прояснилось. Соответствующий пост исполнитель опубликовал в соцсети Instagram.

"Miss u babe", - подписал снимок Потап. На фото артист нежно обнимает темноволосую девушку, в которой не сразу можно узнать Каменских.

Потап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Фото не на шутку озадачило поклонников, ведь мало кто узнал в девушке супругу Потапа. Комментаторы разделились на два лагеря: одни принялись обвинять Потапа в неверности, другие, напротив, стали опровергать необоснованные домыслы:

Что-то на Настю не похожа...

Это точно Настя, а не первая жена?

Что это за дама? Так скучаешь по Насте, что бросаешься на чужих женщин?

Кто рядом с ним?

Это Настя, такую красотку ни с кем не спутаешь!

Потап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein.

Мы писали, что в сети обсуждают приезд вокалиста Rammstein в Киев.