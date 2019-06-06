Сусіди відчули запах: у Києві жінка тиждень прожила з трупом сина

Жінка тиждень жила в квартирі з трупом сина (Колаж РБК-Україна)

Коли поліцейські відкрили двері в квартиру, то тіло вже почало розкладатися

У Києві пенсіонерка майже тиждень прожила в квартирі з тілом померлого сина. Поліцію викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє видання "Інформатор".

Трагедія сталася у Дніпровському районі столиці, по вулиці Івана Сергієнка, 15. Мешканці відчули в під'їзді неприємний запах і визначили, що він виходить з квартири №30 на п'ятому поверсі. Господиня квартири відкрити двері відмовилася, тоді сусідам довелося подзвонити в поліцію.

На місце події прибули патрульні. Вони з'ясували, що в даній квартирі проживає жінка похилого віку з психічними відхиленнями і її син. На стук у двері жінка відповідала, але відкривати поліції вона не захотіла.

Правоохоронцям довелося викликати рятувальників і відкрити квартиру. Коли вони зайшли в приміщення, то виявили там тіло 24-річного сина господарки квартири, що вже почало розкладатися. Судмедексперти визначили, що смерть хлопця настала не менше тижня тому.

Жінка не змогла пояснити, що сталося з її сином (kiev.informator.ua)

З'ясувати які-небудь подробиці у жінки не вдалося. Вона говорила невиразно і плутано.

Медики, які приїхали за викликом поліції, змушені були госпіталізувати жінку в психіатричну лікарню імені Павлова.

На даний момент слідчо-оперативна група Дніпровського району з'ясовує всі обставини події. Точна дата смерті молодої людини, а також причина, буде встановлена після проведення судмедекспертизи.

У Києві жінка тиждень прожила в квартирі з тілом сина (YouTube/Інформатор)

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