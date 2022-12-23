Соромно святкувати. Психологи відповіли, чи варто відзначати Новий рік 2023

Чи має бути соромно українцям святкувати Новий рік

Психолог провів опитування серед своїх підписників у соцмережі і 68% респондентів відповіли, що відчувають сором за те, що хочуть відзначати свята.

"Те, що вам соромно - це добре, бо вам не все одно. Але почуття провини не робить добра для ЗСУ. Не робить добра і для ваших близьких. Почуття провини - заразна штука. Так, навколо жах і біль. Але чи є це приводом примножувати його? Чи є це приводом відкласти своє власне життя до перемоги? Чи допоможе ваше сумування з 31-го грудня на 1-е січня ту перемогу наблизити?", - пише Кузнецов.

Психолог радить провести Новорічну ніч у колі найближчих. Це допоможе стати щасливішим і ближчим до цінностей. Людина зарядиться енергією на нові звершення і просто відпочине.

"Ніж сумувати, хіба не ефективніше буде провести вечір разом з близькими, подякувати собі та Всесвіту, що близькі живі. Що ви разом, що й це теж ви зможете здолати, пройнятися радістю від спілкування, дуркування, дарування подарунків, краси та затишку навколо. Якщо ви дозволите собі розслабитись та загадати бажання, воно обов’язково збудеться", - пояснює психолог.

Також радить прикрасити ялинку, щоб створити новорічний настрій.

"Прикрасьте її хоч символічно. Можна зробити гірлянди з печива - це теж буде творча й затишна діяльність. Дістаньте свічки. Знаю, що зараз їх в кожного повно. Запаліть аромалампу з апельсиновим маслом та сосною. Створіть атмосферу дива та свята, бо саме заради цього ми і не здались за 3 дні - заради проживання свого життя", - пояснює психолог.

Кузнецов наголошує, що потрібно цінувати можливість провести свята у колі найрідніших.

"Військові одружуються і святкують весілля в окопах. Бо життя коротке. Інколи аж занадто. Не варто його дарувати окупантам за так - за наші життя хтось віддає своє. Тож не жити їх тепер просто непробачно. Якщо попередні аргументи не допомогли, то святкуйте не Новий рік, а 100 тисяч знищених окупантів", - пропонує Кузнецов.