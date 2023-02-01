Соратник Путіна хоче визнати Лесю Українку іноагенткою, і знести в РФ її пам'ятники

У Російській Федерації виступили з ініціативою надати знаменитій українській поетесі та письменниці Лесі Українці статус іноземної агентки. Крім того, пропонують знести усі її пам'ятники.

Про це розповів депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов в інтерв'ю росЗМІ.

За його словами, Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) - "справжній іноагент".

"Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано", - пояснює депутат свою ідею.

Як додаткову аргументацію до ініціативи Гурульов наводить той факт, що в російському законі "ніде не говориться, що іноагент обов'язково має бути живим".

Депутат Держдуми РФ розкритикував покладання квітів та дитячих іграшок у Москві на Українському бульварі до пам'ятника поетесі як данина пам'яті загиблим мирним жителям внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

На думку Гурульова, монументи на честь Лесі Українки слід демонтувати, і замінити на пам'ятник чи голові Чечні Рамзану Кадирову, чи засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, або ж на честь якихось "вагнерівців" зі складу російських окупаційних військ в Україні.

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина та Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин та кілька його бійців", - мріє російський політик, додаючи, що "головне - політ патріотичної фантазії".