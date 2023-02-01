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Соратник Путина хочет признать Лесю Украинку иноагентом, и снести в РФ ее памятники

Новина українською →
Среда 01 февраля 2023 07:04
Соратник Путина хочет признать Лесю Украинку иноагентом, и снести в РФ ее памятники Фото: памятник Лесе Украинке в Москве в РФ (tripadvisor)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации выступили с инициативой предоставить знаменитой украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке статус иностранного агента. Кроме того, предлагают снести все ее памятники.

Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в интервью росСМИ.

По его словам, Лариса Петровна Косач-Квитка (Леся Украинка) - "настоящий иноагент".

"Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо", - объясняет депутат свою идею.

В качестве дополнительной аргументации к инициативе Гурулев приводит тот факт, что в российском законе "нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив".

Депутат Госдумы РФ раскритиковал возложение цветов и детских игрушек в Москве на Украинском бульваре к памятнику поэтессе как дань памяти погибшим мирным жителям в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре.

По мнению Гурулева, монументы в честь Леси Украинки следует демонтировать, и заменить на памятник или главе Чечни Рамзану Кадырову, или основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, или же в честь каких-либо "вагнеровцев" из состава российских оккупационных войск в Украине.

"Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов", - мечтает российский политик, добавляя, что "главное - полет патриотической фантазии".

Напомним, ранее этот российский депутат уже отличался высказываниями с угрозами нанести по Великобритании ядерные удары, чтобы превратить в "марсианскую пустыню".

Добавим, что осенью появилась информация о том, что администрация российского диктатора Владимира Путина приказала лояльным СМИ поменьше цитировать депутатов Госдумы, недовольных ходом войны против Украины. Гурулев тогда, по данным журналистов, тоже попал в тот список.

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