Соратник Путина хочет признать Лесю Украинку иноагентом, и снести в РФ ее памятники

В Российской Федерации выступили с инициативой предоставить знаменитой украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке статус иностранного агента. Кроме того, предлагают снести все ее памятники.

Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в интервью росСМИ.

По его словам, Лариса Петровна Косач-Квитка (Леся Украинка) - "настоящий иноагент".

"Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо", - объясняет депутат свою идею.

В качестве дополнительной аргументации к инициативе Гурулев приводит тот факт, что в российском законе "нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив".

Депутат Госдумы РФ раскритиковал возложение цветов и детских игрушек в Москве на Украинском бульваре к памятнику поэтессе как дань памяти погибшим мирным жителям в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре.

По мнению Гурулева, монументы в честь Леси Украинки следует демонтировать, и заменить на памятник или главе Чечни Рамзану Кадырову, или основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, или же в честь каких-либо "вагнеровцев" из состава российских оккупационных войск в Украине.

"Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов", - мечтает российский политик, добавляя, что "главное - полет патриотической фантазии".