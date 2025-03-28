Сонячне затемнення 29 березня: як загадати бажання, щоб воно здійснилося

Сонячне затемнення - унікальне астрономічне явище, яке українці зможуть спостерігати 29 березня 2025 року. Подібні події завжди сповнені особливої ​​енергії, що впливає на людей та їхнє життя.

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як цей момент використати для формулювання своїх бажань і цілей та правильно загадати бажання, щоб воно справді здійснилося.

Коли буде сонячне затемнення 29 березня 2025 року

Сонячне затемнення відбудеться 29 березня 2025 року та буде частковим, коли Місяць закриє лише частину Сонця. Це явище належить до циклу Сарос, що повторюється кожні 18 років.

Затемнення можна буде спостерігати у Північній Європі, Східній Європі, північній частині Атлантичного океану, а також на північному сході Канади. Найглибша фаза - 93,8 % - очікується в Канаді, де Місяць майже повністю затулить Сонце.

В Україні затемнення буде видно переважно у північних і західних областях, найбільше - у Волинській області (11 %). У Києві фаза затемнення складе лише 0,6 %, що робить його малопомітним. Спостерігати затемнення найкраще між 13:00 і 14:00 за київським часом. Для безпечного спостереження варто використовувати спеціальні захисні фільтри.

Як підготуватися до затемнення, щоб залучити удачу

Щоб скористатися енергетикою сонячного затемнення, важливо правильно підготувати свій простір і розум.

Астрологи радять за кілька годин до події очистити свій будинок, провітрити приміщення та запалити свічку. Добре також прийняти контрастний душ, щоб змити з себе негативну енергію і налаштуватися на позитив.

Ще один важливий етап - складання списку людей та ситуацій, які мають негативний вплив на вас. Напишіть їх на папері і подумки відпустіть, а сам список можна спалити або розірвати. Крім того, слід зосередитися на власних мріях і намірах, розписавши їх у деталях.

У момент затемнення бажано перебувати на природі або біля вікна, щоб відчути особливу атмосферу цієї події. Найкраще загадувати бажання у формі вже здійсненого факту, наприклад: "Я досягнув успіху у своїй справі" або "Моя сім'я щаслива і здорова".

Сонячне затемнення дарує шанс на трансформацію долі (фото: Freepik.com)

Ритуали та практики для здійснення бажань

Під час затемнення можна виконати простий, але ефективний ритуал для втілення своїх бажань. Запаліть свічку і запишіть на папері три головні мрії, які ви хочете здійснити цього року.

Важливо уникати частки "не" і формулювати бажання позитивно, наприклад: "Я фінансово незалежний", а не "Я не хочу мати борги". Потім потримайте запис у руках, закрийте очі та уявіть, що бажане вже стало реальністю. Відчуйте радість, вдячність і спокій, які принесе вам здійснення мрії.

Листок можна сховати у таємне місце або залишити біля вікна на ніч, щоб зарядити його енергією сонячного затемнення. Додатково можна носити шпильку на одязі або два персні, що символізують рівновагу енергій.

Вважається, що такі предмети допомагають захиститися від негативного впливу та посилюють енергетику бажань. Якщо ви зробите все правильно, енергія затемнення допоможе вашим мріям втілитися у життя!

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