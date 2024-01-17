Соня Морозюк порвала з Гринкевичем: "Не буду з людиною, яка зрадила Україну"

Соня Морозюк розірвала стосунки з Гринкевичем

Художниця Морозюк віднедавна перебуває під хвилею критики, оскільки вона є нареченою Романа Гринкевича, батька якого звинувачують у державній зраді та розкраданні коштів.

Тривалий час дівчина не коментувала ситуацію і зникла з радарів. Проте нещодавно Соня пояснила, звідки у її власності взялись дві квартири у Києві. У своїй заяві вона стверджує, що ніякого відношення ні вона, ні її квартири до грошей родини Гринкевичів не мають.

А тепер Морозюк заявила, що вона розірвала стосунки з Романом і не збирається бути з людиною, яка обманює всю країну.

"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - пише художниця

Також дівчина зізналась, що за період їхніх стосунків, дівчина отримала від Романа лише два подарунки - обручку і кольє. Ці речі Соня обіцяє продати, а кошти на ЗСУ та згодом повідомить про це на особистій сторінці в Instagram.

"Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини - квартири, машини, нерухомість, що завгодно - я відкидаю, і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами", - завершила свій допис Морозюк.

Соня Морозюк розірвала стосунки з Гринкевичем (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)