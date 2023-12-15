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На Сонці зафіксували найпотужнійший спалах за 6 років: що відомо

Фото: На Сонці відбувся потужний спалах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Космічний корабель NASA зафіксував 14 грудня величезний імпульс випромінювання енергії з Сонця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Space.

Що відомо про спалах

Відзначається, що спалах, який стався о 12:02, зареєстрований як X2.8, що робить його найпотужнішим сонячним спалахом з вересня 2017 року.

Зазвичай спалах зазвичай супроводжується корональним викидом маси. Вони посилають величезні хмари сонячної плазми, що летять у космос на мільйони миль на годину. Крім цього цей вибух може породжувати геомагнітні бурі.

Атмосфера Землі діє як бар'єр, який запобігає негативному впливу сонячних спалахів на нашу планету. Однак це випромінювання все ж може відігравати роль у нашому повсякденному житті, наприклад, впливаючи на сигнали від GPS і супутникового зв'язку, а також призводячи до перебоїв у роботі радіо.

"Дійсно, сьогоднішній спалах спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над США", - розказали вчені.

На Сонці стався потужний спалах (фото: NASA/SDO)

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