На Сонці відбулося два потужні спалахи: коли до Землі долетить магнітна буря

Що відомо про нові спалахи

У понеділок сонячна пляма AR 3842 викликала спалах з позначкою Х 2.1, у вівторок Х 1.8. І попри те, що спалахи були не такими потужними, як минулого тижня, вони спричинили значну кількість ультрафіолетового випромінювання. А це призвело до відключення радіо в Північній та Південній Америці, а також над Тихим океаном.

За даними вчених, спалах, який відбувся вчора, був спрямований у бік Землі, а це означає, що буквально за декілька днів нас знову очікують потужні магнітні бурі.

Сонячні спалахи класифікуються за шкалою, починаючи від найнижчого класу А до найвищого класу X. Найсильнішим спалахом енергії коли-небудь зареєстрованим, був сонячний спалах у 2003 році, який, за оцінками, був X45.

Клас спалахів Х - найпотужніші. Спалахи класу М - у 10 разів менш потужні, ніж Х. Далі йдуть спалахи класу С, які у 10 разів слабші за клас М. Потім клас В, спалахи якого ще слабше від С, а спалахи класу А переважно дуже слабкі та майже непомітні для Землі.

Науковці з Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) підтвердили під час обговорення прогнозів, що в результаті виверження в понеділок також були ознаки викиду корональної маси (CME) - шлейфу плазми та магнітного поля.

Наразі дослідники все ще аналізують дані, щоб визначити, чи прямує CME до Землі та чи зазнаємо ми будь-яких ударів. Експерти наголошують, що було чітко видно корональне затемнення і зареєстровано радіовипромінювання типу II зі швидкістю 5176 км/с.

CME - це викиди із зовнішньої атмосфери Сонця, або корони, що є поєднанням магнітного поля та плазми.

Коли очікується магнітна буря

Таким вибухам енергійних частинок зазвичай потрібно кілька днів, щоб досягти Землі та взаємодіяти з нашим магнітним полем.

Враховуючи швидкість, з якою цього разу відбувся спалах на Сонці, проходження СМЕ повз нашу планету очікується протягом 48 годин. Тобто, магнітна буря досягне Землі, ймовірно, ввечері у четвер і п'ятницю.

Варто додати, що за даними Meteoagent, потужна магнітна буря К-індексу 8 накриє Землю у четвер, 10 жовтня.

Вона збереже свою потужність також у п'ятницю, 11 жовтня. У суботу, 12 жовтня ця буря почне слабнути й очікується рівень К-індекс 5.

Прогноз по магнітній бурі 10-12 жовтня (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

За даними багатьох досліджень, магнітні бурі дійсно можуть впливати на життєдіяльність людини. Вчені підкреслюють, що потужні магнітні бурі можуть викликати різноманітні проблеми зі здоров'ям, особливо з сердечно-судинною системою. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів.

Основні скарги:

Головні болі, мігрень

Запаморочення

Слабкість, швидка втома

Зниження працездатності, концентрації

Сонливість вдень, проблеми зі сном вночі

Агресія, депресивні стани, роздратування

Порушення серцевого ритму, стрибки артеріального тиску

Підвищення тривожності

Апатія

Нудота

Біль у суглобах та м'язах

Як допомогти організму

У дні магнітних бур лікарі дають стандартні рекомендації: більше відпочивати, повноцінно висипатися, знизити навантаження та дихати свіжим повітрям.

Варто дотримуватися нормально розпорядку дня, не пропускати прийоми їжі, а у раціон додати більше овочів, фруктів, легку їжу, багату на вітаміни та мінерали.

Не варто споживати багато кофеїну, енергетиків, гострих та шкідливих страв, алкоголь.

Також необхідно пити достатньо води, насичувати організм киснем на свіжому повітрі та провітрювати всі приміщення.

Якщо самопочуття погіршується або виникає потреба - звертатися до лікарів.