На Солнце произошло две мощные вспышки: когда до Земли долетит магнитная буря

Что известно о новых вспышках

В понедельник солнечное пятно AR 3842 вызвало вспышку с пометкой Х 2.1, во вторник Х 1.8. И несмотря на то, что вспышки были не столь мощными, как на прошлой неделе, они повлекли за собой значительное количество ультрафиолетового излучения. Это привело к отключению радио в Северной и Южной Америке, а также над Тихим океаном.

По данным ученых, вспышка, которая произошла вчера, была направлена в сторону Земли, а это означает, что буквально через несколько дней нас снова ожидают мощные магнитные бури.

Солнечные вспышки классифицируются по шкале, начиная от самого низкого класса А до самого высокого класса X. Самой сильной вспышкой энергии когда-либо зарегистрированной была солнечная вспышка в 2003 году, которая, по оценкам, была X45.

Класс вспышек Х - самые мощные. Вспышки класса М - в 10 раз менее мощные, чем Х. Далее следуют вспышки класса С, которые в 10 раз слабее класса М. Затем класс В, вспышки которого еще слабее С, а вспышки класса А преимущественно очень слабы и почти незаметны для Земли.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердили при обсуждении прогнозов, что в результате извержения в понедельник также были признаки выброса корональной массы (CME) - шлейфа плазмы и магнитного поля.

Сейчас исследователи все еще анализируют данные, чтобы определить, следует ли CME к Земле и испытываем ли мы какие-либо удары. Эксперты отмечают, что было отчетливо видно корональное затемнение и зарегистрировано радиоизлучение типа II со скоростью 5176 км/с.

CME - это выбросы из внешней атмосферы Солнца или короны, являющиеся сочетанием магнитного поля и плазмы.

Когда ожидается магнитная буря

Таким взрывам энергичных частиц обычно требуется несколько дней, чтобы достичь Земли и взаимодействовать с нашим магнитным полем.

Учитывая скорость, с которой на этот раз произошла вспышка на Солнце, прохождение СМЭ мимо нашей планеты ожидается в течение 48 часов. То есть магнитная буря достигнет Земли, вероятно, вечером в четверг и пятницу.

Следует добавить, что по данным Meteoagent, мощная магнитная буря К-индекса 8 накроет Землю в четверг, 10 октября.

Она сохранит свою силу также в пятницу, 11 октября. В субботу, 12 октября, эта буря начнет ослабевать и ожидается уровень К-индекс 5.

Прогноз по магнитной буре 10-12 октября (скриншот)

Воздействие магнитной бури на человека

По данным многих исследований, магнитные бури действительно могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека. Ученые подчеркивают, что мощные магнитные бури могут вызвать всевозможные проблемы со здоровьем, особенно с сердечно-сосудистой системой. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам.

Основные жалобы:

Головные боли, мигрень

Головокружение

Слабость, быстрая усталость

Снижение работоспособности, концентрации

Сонливость днем, проблемы со сном ночью

Агрессия, депрессивные состояния, раздражение

Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления

Повышение тревожности

Апатия

Тошнота

Боль в суставах и мышцах

Как помочь организму

В дни магнитных бурь врачи дают стандартные рекомендации: больше отдыхать, полноценно высыпаться, снизить нагрузку и дышать свежим воздухом.

Следует соблюдать нормально распорядок дня, не пропускать приемы пищи, а в рацион добавить больше овощей, фруктов, легкую пищу, богатую витаминами и минералами.

Не стоит употреблять в пищу много кофеина, энергетиков, острых и вредных блюд, алкоголь.

Также нужно пить достаточно воды, насыщать организм кислородом на свежем воздухе и проветривать все помещения.

Если самочувствие ухудшается или возникает потребность - обращаться к врачам.