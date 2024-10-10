На Солнце произошло две мощные вспышки: когда до Земли долетит магнитная буря

Солнечное пятно, которое на прошлой неделе спровоцировало самую мощную вспышку за последние годы, снова стало активным. Она взорвалась с новой силой и через два дня ученые зафиксировали две вспышки с пометкой Х.
Что такое Х-вспышка на Солнце и когда ждут новые мощные магнитные бури, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.
В понедельник солнечное пятно AR 3842 вызвало вспышку с пометкой Х 2.1, во вторник Х 1.8. И несмотря на то, что вспышки были не столь мощными, как на прошлой неделе, они повлекли за собой значительное количество ультрафиолетового излучения. Это привело к отключению радио в Северной и Южной Америке, а также над Тихим океаном.
По данным ученых, вспышка, которая произошла вчера, была направлена в сторону Земли, а это означает, что буквально через несколько дней нас снова ожидают мощные магнитные бури.
Солнечные вспышки классифицируются по шкале, начиная от самого низкого класса А до самого высокого класса X. Самой сильной вспышкой энергии когда-либо зарегистрированной была солнечная вспышка в 2003 году, которая, по оценкам, была X45.
Класс вспышек Х - самые мощные. Вспышки класса М - в 10 раз менее мощные, чем Х. Далее следуют вспышки класса С, которые в 10 раз слабее класса М. Затем класс В, вспышки которого еще слабее С, а вспышки класса А преимущественно очень слабы и почти незаметны для Земли.
Ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердили при обсуждении прогнозов, что в результате извержения в понедельник также были признаки выброса корональной массы (CME) - шлейфа плазмы и магнитного поля.
Сейчас исследователи все еще анализируют данные, чтобы определить, следует ли CME к Земле и испытываем ли мы какие-либо удары. Эксперты отмечают, что было отчетливо видно корональное затемнение и зарегистрировано радиоизлучение типа II со скоростью 5176 км/с.
CME - это выбросы из внешней атмосферы Солнца или короны, являющиеся сочетанием магнитного поля и плазмы.
Таким взрывам энергичных частиц обычно требуется несколько дней, чтобы достичь Земли и взаимодействовать с нашим магнитным полем.
Учитывая скорость, с которой на этот раз произошла вспышка на Солнце, прохождение СМЭ мимо нашей планеты ожидается в течение 48 часов. То есть магнитная буря достигнет Земли, вероятно, вечером в четверг и пятницу.
Следует добавить, что по данным Meteoagent, мощная магнитная буря К-индекса 8 накроет Землю в четверг, 10 октября.
Она сохранит свою силу также в пятницу, 11 октября. В субботу, 12 октября, эта буря начнет ослабевать и ожидается уровень К-индекс 5.
Прогноз по магнитной буре 10-12 октября (скриншот)
По данным многих исследований, магнитные бури действительно могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека. Ученые подчеркивают, что мощные магнитные бури могут вызвать всевозможные проблемы со здоровьем, особенно с сердечно-сосудистой системой. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам.
Основные жалобы:
В дни магнитных бурь врачи дают стандартные рекомендации: больше отдыхать, полноценно высыпаться, снизить нагрузку и дышать свежим воздухом.
Следует соблюдать нормально распорядок дня, не пропускать приемы пищи, а в рацион добавить больше овощей, фруктов, легкую пищу, богатую витаминами и минералами.
Не стоит употреблять в пищу много кофеина, энергетиков, острых и вредных блюд, алкоголь.
Также нужно пить достаточно воды, насыщать организм кислородом на свежем воздухе и проветривать все помещения.
Если самочувствие ухудшается или возникает потребность - обращаться к врачам.
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