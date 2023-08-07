На Сонці стався потужний спалах. Землю накриває найсильніша магнітна буря

Сильна магнітна буря накрила Землю через потужний спалах на Сонці. Вже 5 серпня багато людей могли відчути погіршення самопочуття, але найпотужніший удар очікується завтра, 8 серпня.

Що відомо про цю магнітну бурю і як уберегти своє здоров'я – читайте у матеріалі Styler.

Магнітна буря

Великий спалах на Сонці стався в ніч із 5 на 6 серпня. Він був пов'язаний з радіовипромінюванням II типу (оцінна швидкість 772 км/с), що дозволяє припустити викид корональної маси під час спалаху. Трохи згодом стався ще один спалах на Сонці, майже такої ж потужності й також з викидом корональної маси.

Такі спалахи майже завжди провокують дуже сильні та затяжні магнітні бурі.

За даними ресурсу Meteoagent, сильна магнітна буря вирувала 4 і 5 серпня, а потім знову накрила землю 7 серпня. І найвищий рівень К-індекс 8 фахівці прогнозують на вівторок, 8 серпня. Зниження активності очікується лише у середу.

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Що таке магнітна буря

Геомагнітні (сонячні) бурі – це вибухові процеси на Сонці, які супроводжуються викиданням масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Ці електрично заряджені частинки (як правило, протонів та електронів) об'єднуються в потік, спрямований у бік Землі. Частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети та можуть викликати низку проблем, зокрема - перешкоди у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо)

Також яскравим проявом сильних сонячних бур може стати виникнення північного та південного полярного сяйва.

Вплив магнітної бурі

Особливу небезпеку такі магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони ризикують піддатися високому рівню радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Небезпечні магнітні бурі для людей на Землі та існує чимало досліджень, які доводять вплив бур на самопочуття людини. У такі дні люди часто скаржаться на різке погіршення самопочуття, головний біль, порушення концентрації, проблеми зі сном.

Впливають бурі також і психологічний стан: може бути надмірна агресія, настрій погіршується, можливі емоційні перепади, загострення тривожності, депресії. Можливе загострення хронічних захворювань.

Вчені всього світу продовжують вивчати спалахи на Сонці та їх вплив на планету та життєдіяльність.