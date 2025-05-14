На Сонці стався найсильніший спалах 2025 року: чи готуватися до потужних магнітних бур?

Сильний спалах на Сонці

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, сонячні спалахи потужністю Х - рідкісне явище. Усі спалахи класифікуються за силою: А, В, С, М, Х, і кожен крок представляє десятикратне збільшення енергії. Нещодавній спалах досяг потужності Х2,7, а це нижня межа найпотужнішого класу сонячних спалахів.

Виверження призвело до вибуху рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання, що мчало до Землі зі швидкістю світла, швидко іонізуючи верхні шари атмосфери. Ця раптова зміна порушила високочастотні радіосигнали, що призвело до перебоїв зв'язку у деяких радіооператорів.

Чи будуть магнітні бурі?

За словами науковців, викид корональної маси (СМЕ) - масивні шлейфи сонячної плазми та магнітного поля, що супроводжують Х-спалах, поки ще не підтверджений. Хоча є велика ймовірність, що це сталося.

СМЕ можуть викликати сильні геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва, якщо вони зіткнуться з магнітним полем Землі. Але оскільки AR4087 все ще знаходиться біля краю Сонця, наша планета поки що поза зоною вогню. Це може невдовзі змінитися, оскільки AR4087 обертається до Землі та вже спричинив кілька спалахів на Сонці.

"Це стає все інтенсивнішим, особливо, коли ця область стає ближчою. Ця сама AR створила спалах М5,3 кілька годин тому. Що приготувала ця AR нам найближчі дні? Нам доведеться почекати та подивитися", - написав мисливець за полярними сяйвами Вінсент Ледвін.

Вчені додали, що зранку стався ще один колосальний спалах М7,74. Якщо ця активність продовжиться, то будь-які майбутні виверження можуть негативно вплинути на геомагнітну активність та викликати полярні сяйва.

Поки що вчені попереджають про магнітну бурю помірного рівня (Кр-індекс 4) у четвер, 15 травня. Більш детально наслідки спалаху на Сонці можна буде зрозуміти під час спостережень найближчими днями. Ймовірно, що нашу планету може зачепити у період з 17 по 20 травня.

Як захисти організм під час магнітних бур

Вчені та науковці дають загальні рекомендації та радять у дні магнітних бур знизити фізичну активність, намагатися відпочивати та уникати стресів.

Дуже важливо повноцінно висипатися (7-9) годин на добу та дотримуватися чіткого та постійного розпорядку дня: лягати о 23:00, обов'язково снідати, обідати та вечеряти.

Повноцінне харчування, дотримання водного балансу організму, відмова від шкідливих продуктів та напоїв - значно допоможуть вашому тілу справитися з навантаженням.

Також не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщень, позитивні емоції, спокійні заняття ввечері, зниження часу користування гаджетами (особливо у вечірній час).

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, дбайливо ставитися до свого здоров'я, тримати необхідні ліки під рукою.