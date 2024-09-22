Сонце в Терезах подарує 3 місяці радості 4 знакам Зодіаку. Але ще 4 - зіштовхнуться з проблемами

Цієї неділі, 22 вересня, Сонце опиниться у руйнівному градусі Терезів. І виявилося, що представникам чотирьох знаків Зодіаку це принесе радість. Втім, пощастить не всім.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, скільки триватиме вплив Сонця в Терезах та кому чекати на дива.

"22-го вересня Сонце здійснить інгресію до знаку Терезів️. Воно залишиться у сьомому знаку Зодіаку до 23 жовтня 2024 року. Це - одне з найгірших положень для денного світила", - пояснила астролог.

Але його позитивний вплив у період з 22 вересня до 23 жовтня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Водолій

Близнюки

Лев️

Стрілець️.

Уважними з дією Сонця у цей період треба бути:

Терезам

Козерогам

Овнам️

Ракам️.

У цей період, зазначає Соловйова, можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з індустрією краси, дизайном, мистецтвом, творчістю, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, взаємовідносинами.

Зміни можуть торкнутися ситуацій, які стосуються здоров’я, дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних та азартних ігор, виступів перед аудиторією, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків.

"З 15:44, 22-го вересня до 16:15, 23-го вересня Сонце буде у руйнівному градусі Терезів. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - наголосила астролог.

У Терезах цей градус здатен принести руйнування, але ще й відновлення. Люди, які не вміють відрізняти поняття добра та зла, можуть опинитися у небезпеці.

"Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - порадила Соловйова.