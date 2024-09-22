Солнце в Весах подарит 3 месяца радости 4 знакам Зодиака. Но еще 4 - столкнутся с проблемами

В это воскресенье, 22 сентября, Солнце окажется в разрушительном градусе Весов. И оказалось, что представителям четырех знаков Зодиака это принесет радость. Впрочем, повезет не всем.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, сколько будет продолжаться влияние Солнца в Весах и кому ждать чуда.

"22 сентября Солнце осуществит ингрессию в знак Весов. Оно останется в седьмом знаке Зодиака до 23 октября 2024 года. Это - одно из худших положений для дневного светила", - пояснила астролог.

Но его положительное влияние в период с 22 сентября по 23 октября ощутят представители таких знаков Зодиака:

Водолей

Близнецы

Лев️

Стрелец.

Внимательными с действием Солнца в этот период следует быть:

Весам

Козерогам

Овнам️

Раком️.

В этот период, как отмечает Соловьева, могут перейти в другую плоскость активности, связанные с индустрией красоты, дизайном, искусством, творчеством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, взаимоотношениями.

Изменения могут коснуться ситуаций, касающихся здоровья, досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, концертов, шоу, представлений, романтических отношений.

"С 15:44, 22 сентября до 16:15, 23 сентября Солнце будет в разрушительном градусе Весов. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и награду за свою стойкость", - подчеркнула астролог. .

В Весах этот градус способен принести разрушение, но еще и восстановление. Люди, не умеющие отличать понятия добра и зла, могут оказаться в опасности.

"Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут рушиться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца", - посоветовала Соловьева.