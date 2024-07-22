Сонце в Леві перетворить життя цих знаків Зодіаку на казку. Астролог розповіла, що принесе нам 22 липня

22 липня, як розповіла астролог Катерина Соловйова, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію (входить) до знаку Лева.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) експерт розповіла, що принесе нам цей понеділок та яким знакам Зодіаку найбільше пощастить.

Сонце в Леві - кому пощастить

Світило, як розповіла астролог, перебуватиме у такому положенні до 22 серпня 2024 року.

Його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен️

Лев️

Стрілець️

Близнюки️

Терези.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

Водоліям

Тельцям️

Скорпіонам️.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів. Сприятливий час для педагогів, представників спорту та мистецтва, керівників і лідерів своєї сфери", - пояснила астролог.

Що принесе нам понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Що варто і не слід робити 22 липня

"Несприятливий період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Якщо неправильно використовується енергія цієї доби або людина створює собі обмеження, це може призвести до ослаблення імунітету, погіршення здоров’я та розладу нервової системи", - розповіла Соловйова.

Головні поради цього дня такі:

можливі відвідування перукарні

корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі, наполеглива праця

енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові

корисні групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, але не треба втрачати голову.

Втім, цей день несе багато неконтрольованої енергії. Понеділок може виявитися дуже непростим.

Гороскоп на 22 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на вівторок - на що звернути увагу

"22 липня - понеділок, день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - пояснила астролог.

Також Соловйова розповіла, що Місяць буде у складному аспекті з Венерою, через що можливі спалахи емоцій, прояви лінощів, розчарувань, душевних хвилювань, марнотратства та марнославства.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - додала астролог.

"Цей день буде сприятливим для винахідників і раціоналізаторів, державних і політичних діячів, вчених-дослідників, особливо у тих сферах, які пов'язані з технікою та механікою в будь-якій галузі, а також для людей, які пов’язані зі світом мистецтва, літератури та музики, архітектури та живопису", - додала вона.