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Солнце во Льве превратит жизнь этих знаков Зодиака в сказку. Астролог рассказала, что принесет нам 22 июля

Понедельник 22 июля 2024 08:25
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Солнце во Льве превратит жизнь этих знаков Зодиака в сказку. Астролог рассказала, что принесет нам 22 июля Что запрещено делать 22 июля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

22 июля, как рассказала астролог Катерина Соловьева, Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингресию (входит) в знак Льва.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) эксперт рассказала, что принесет нам этот понедельник и каким знакам Зодиака больше всего повезет.

Солнце во Льве - кому повезет

Светило, как рассказала астролог, будет находиться в таком положении до 22 августа 2024 года.

Его положительное влияние ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Овен️
  • Лев️
  • Стрелец️
  • Близнецы️
  • Весы.

Внимательными к действием дневного светила в этот период следует быть:

  • Водолеям
  • Тельцам️
  • Скорпионам️.

"В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши. Благоприятное время для педагогов, представителей спорта и искусства, руководителей и лидеров своей сферы", - пояснила астролог. .

Какие знаки Зодиака начнут с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)

Что принесет нам понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Что следует и не следует делать 22 июля

"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничения, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - рассказала Соловьева.

Главные советы этого дня таковы:

  • возможны посещения парикмахерской
  • пользз принесут коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи, упорный труд
  • энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви
  • полезные групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не надо терять голову.

Впрочем, в этот день несет много неконтролируемой энергии. Понедельник может оказаться очень непростым.

Гороскоп на вторую неделю июля (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 22 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на вторник - на что обратить внимание

"22 июля - понедельник, день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать" , - объяснила астролог.

Также Соловьева рассказала, что Луна будет в сложном аспекте с Венерой, из-за чего возможны вспышки эмоций, проявления лени, разочарований, душевных волнений, расточительства и тщеславия.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - добавила астролог.

"Этот день будет благоприятен для изобретателей и рационализаторов, государственных и политических деятелей, ученых-исследователей, особенно в тех сферах, которые связаны с техникой и механикой в любой отрасли, а также для людей, связанных с миром искусства, литературы и музыки, архитектуры и живописи", - добавила она.

К слову, ранее астролог назвала главный ритуал для привлечения денег.

Кроме того, недавно стало известно, что новая неделя подарит трем знакам Зодиака огромное чудо.

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