Соловьев взбесился в прямом эфире из-за войны в Карабахе: мы ошиблись!

Владимир Соловьев (скрин из прямого эфира)

Владимир Соловьев пришел в бешенство из-за ошибки своей команды в отображении конфликта

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев взбесился во время прямого эфира авторской программы СоловьевLive, когда обсуждал конфликт между Арменией и Азербайджаном. Дело в том, что его сотрудники, отвечающие за видеоряд, включили не ту картинку, которая была нужна.

Пропагандист пытался исказить информацию и предоставить ее в выгодном ему свете. Отрывок с "бешенством" Соловьева опубликовали в Facebook-паблике "Єдність".

"Российский пропагандист Соловьев хотел показать кучу армянских добровольцев, а ему на стриме включили азербайджанских. Реакцию надо видеть, так что смотрите", - подписано видео.

Когда Соловьев понял, что в эфире показали азербайджанцев, он начал обращаться к своим подопечным.

"Вы совсем обезумели?! У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и посмотреть, что вы даете?! У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю! Насколько вы сейчас не понимаете, что сейчас происходит", - негодовал Соловьев и требовал найти аналогичное видео в Армении.

Солов'йова пілставили в прямому етері ‍ Російський пропагандист Солов'ов хотів показати купу вірменських добровольців, а йому на стрімі ввімкнули азербайджанських. Реакцію треба бачити, тож дивіться. Надсилайте ваші відео в наш Телеграм чат t.me/ednist_info В Telegram постимо таке, що тут не можна https://t.me/ednistinfo Ми в Viber https://invite.viber.com/?g2=AQAtxF9dZqnQG0uuEgXFm%2FCMM9e8MMSqX4%2FjFIk3OKoptXbfroq8XHwgtP0wBxdC Круті відео в Youtube https://www.youtube.com/ЄдністьІнфо?sub_confirmation=1 Фоточкі Instagram https://www.instagram.com/ednist.info Опубліковано Єдність Середа, 30 вересня 2020 р.

Соловьев опозорился в прямом эфире (видео: facebook.com/ednist)

Напомним, что утром 27 сентября произошла эскалация конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии нагорно-карабахского конфликта, заявив о намерениях завершить армянскую оккупацию.

После чего Армении обвинила Турцию в том, что последняя перебросила около 4 тысяч наемников в зону конфликта. Впрочем, Азербайджан информацию опроверг, заявив, что это Армения привлекает наемников.