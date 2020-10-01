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Соловйов розлютився в прямому ефірі через війну в Карабаху: ми помилилися!

Четвер 01 жовтня 2020 16:42
Соловйов розлютився в прямому ефірі через війну в Карабаху: ми помилилися!
Володимир Соловйов (скрін з прямого ефіру)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Соловйов люто кричав через помилку своєї команди у відображенні конфлікту

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов сказився під час прямого ефіру авторської програми СоловьевLive, коли обговорював конфлікт між Вірменією і Азербайджаном. Річ у тому, що його співробітники, що відповідають за відеоряд, увімкнули не ту картинку, яка була потрібна.

Пропагандист намагався спотворити інформацію та надати її у вигідному йому світлі. Уривок зі "сказом" Соловйова опублікували в Facebook-пабліку "Єдність".

"Російський пропагандист Соловйов хотів показати купу вірменських добровольців, а йому на стримі увімкнули азербайджанських. Реакцію треба бачити, так що дивіться", - підписане відео.

Коли Соловйов зрозумів, що в ефірі показали азербайджанців, він почав звертатися до своїх підопічних.

"Ви зовсім збожеволіли?! У вас було мало часу, щоб підготуватися, вивірити і подивитися, що ви даєте?! У мене просто немає слів, щоб сказати вам, що я про вас зараз думаю! Наскільки ви зараз не розумієте, що зараз відбувається", - обурювався Соловйов і вимагав знайти аналогічне відео у Вірменії.

Солов'йова пілставили в прямому етері

Російський пропагандист Солов'ів хотів показати купу вірменських добровольців, а йому на стрімі ввімкнули азербайджанських. Реакцію треба бачіті, тож дивіться. Надсилайте ваші відео в наш Телеграм чат t.me/ednist_info В Telegram постимо таке, що тут не можна https://t.me/ednistinfo Ми в Viber https://invite.viber.com/?g2=AQAtxF9dZqnQG0uuEgXFm%2FCMM9e8MMSqX4%2FjFIk3OKoptXbfroq8XHwgtP0wBxdC Круті відео в Youtube https://www.youtube.com/ЄдністьІнфо?sub_confirmation=1 Фоточкі Instagram https://www.instagram.com/ednist.info

Опубліковано Єдність Середа, 30 вересня 2020 р.

Соловйов зганьбився у прямому ефірі (відео: facebook.com/ednist)

Нагадаємо, що вранці 27 вересня відбулася ескалація конфлікту в Нагірному Карабаху. Збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж всієї лінії нагірно-карабахського конфлікту, заявивши про наміри завершити вірменську окупацію.

Після чого Вірменії звинуватила Туреччину в тому, що остання перекинула близько 4 тисяч найманців в зону конфлікту. Втім, Азербайджан інформацію спростував, заявивши, що це Вірменія привертає найманців.

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