"Соловьев, ты до***б": Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста (видео)

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) на концерте в Польше "зажег" публику. Так, исполнитель исполнил композицию про российского пропагандиста Соловьева.
Видео с выступлением Потапа опубликовали в сети.
Со сцены в Варшаве Потап еще раз напомнил, кто такой пропагандист Соловьев.
Зал воспринял с восторгом песню, многие подпевали исполнителю и танцевали.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
"Потап и его Mozgi в Варшаве напомнили всему миру, кто такой Соловьев. Да и самому пропаг*ндону напомнили, кем он был, есть и будет", - подписали ролик в сети.
Также, на сцене известного рэпера и мужа Насти Каменских поздравили с годовщиной его группы Mozgi.
Как известно, в сентябре 2014 года был представлен дебютный клип "Аябо".
Владимир Сольвьев - это один из главных путинских идеологов. Это известнейший пропагандист, ненавидящий Украину и все, что с ней связано.
Напомним, что недавно Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.
Также ранее Алексей написал украинское стихотворение после удара по Виннице.