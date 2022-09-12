RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Соловйов, ти до***б": Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста (відео)

Фото: Потап "опустив" Соловйова на концерті (facebook.com/oleksii.potapenko)
Автор: Людмила Жукова

Український продюсер і співак Олексій Потапенко (Потап) на концерті в Польщі "запалив" публіку. Так, Виконавець виконав композицію про російського пропагандиста Соловйова.

Відео з виступом Потапа опублікували в мережі.

Як виступив Потап

Зі сцени в Варшаві Потап ще раз нагадав, хто такий пропагандист Соловйов.

Зал сприйняв із захопленням пісню, багато підспівували Виконавцю і танцювали.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

"Потап і його Mozgi у Варшаві нагадали всьому світу, хто такий Соловйов. Та й самому пропаг*ндону нагадали, ким він був, є і буде", - підписали ролик в мережі.

Також, на сцені відомого репера і чоловіка Насті Каменських привітали з річницею його гурту Mozgi.

Як відомо, у вересні 2014 року був представлений дебютний кліп "Аябо".

Хто такий Соловйов

Володимир Сольв'єв - це один з головних путінських ідеологів. Це найвідоміший пропагандист, який ненавидить Україну і все, що з нею пов'язано.

Нагадаємо, що днями Каменських пояснила, чому Потап досі не повернувся в Україну.

Також раніше Олексій написав український вірш після удару по Вінниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Потап