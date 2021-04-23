Соломия Витвицкая о разводе: "не помогли даже сеансы с психологом"

"Когда я поняла, что мы уже подаем на развод - я плакала. Ну потому что это тяжело в принципе", - заявила ведущая.

Отвлечься от развода помог плотный график работы. По словам ведущей, они уже более года пытались спасти отношения. Но не помогли даже сеансы с психологом.

"Когда мы впервые поговорили вообще о такой версии развода, мы оба плакали. Шесть лет на тот момент были женаты. Мы не представляли, каково это жить друг без друга. Но и уже было как-то и вместе сложно", - пояснила Соломия.

В сентябре 2020-го она приняла окончательное решение - расстаться.

Разъехались Соломия и Влад на седьмую годовщину брака. Сейчас ведущая снимает квартиру, которую обустроила по своему вкусу. Общую квартиру они с мужем продали, а средства поделили пополам.

К слову, о разводе пары их друзья даже не догадывались, не говоря уже о сторонниках Витвицкой. Лишь почти через два месяца ведущая в Instagram поделилась этой новостью, когда была морально готова к острым вопросам.

Витвицкая уверяет, что сейчас у нее уже все хорошо, и она ни о чем не жалеет.