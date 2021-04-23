Соломія Вітвіцька про розлучення: "не допомогли навіть сеанси з психологом"

"Коли я зрозуміла, що ми вже подаємо на розлучення - я плакала. Ну тому що це важко в принципі", - заявила ведуча.

Відволіктися від розлучення допоміг щільний графік роботи. За словами ведучої, вони вже більше року намагалися врятувати стосунки. Але не допомогли навіть сеанси з психологом.

"Коли ми вперше поговорили взагалі про таку версію розлучення, ми обидва плакали. Шість років на той момент були одружені. Ми не уявляли, як це жити один без одного. Але і вже було якось і разом складно", - пояснила Соломія.

У вересні 2020-го вона прийняла остаточне рішення - розлучитися.

Роз'їхалися Соломія і Влад на сьому річницю шлюбу. Зараз ведуча знімає квартиру, яку облаштувала на свій смак. Загальну квартиру вони з чоловіком продали, а кошти поділили навпіл.

До слова, про розлучення пари їхні друзі навіть не здогадувалися, не кажучи вже про прихильників Вітвіцької. Лише майже через два місяці ведуча в Instagram поділилася цією новиною, коли була морально готова до гострих питань.

Вітвіцька каже, що зараз у неї вже все добре, і вона ні про що не шкодує.