Соломія Вітвіцька розчулила до сліз історією про дівчинку Діану, яку війна розділила з братами

Допис, під час читання якого на очі навертаються сльози, ведуча ТСН опублікувала на своїй сторінці у Facebook .

Історія з життя маленької, але дуже сильної дівчинки та її двох братів

"Їхню маму позбавили батьківських прав. Діану зі старшим братом Юрою передали до дитячого притулку, а наймолодшого Павла забрали до будинку маляти. Коли у 2014 році в Донецьку починалися обстріли - місто захопили бойовики. Дітей з інтернатів поспіхом почали евакуювати на підконтрольну Україні територію. Серед них була і Діанка з братами. Їх розділили по різних автобусах, і брат з сестрою втратили зв’язок... Діану вивезли до Краматорська. А от старший Юра на підконтрольну частину так і не потрапив, бойовики завернули його автобус назад", - розповідає Соломія.

Після приїзду у Краматорськ, будучи у стресі, дівчинка мовчала два тижні. Сумувала за братиком і хвилювалася, що він потрапив у небезпеку.

Керівництво центру реабілітації, де була Діанка, звернулося по допомогу до журналістів. Історія Діани підкорила серця телеглядачів, і дуже багато добрих людей кинулися на пошук загублених братів.

"Спочатку знайшли найменшого брата Діани, на щастя, він також опинився в Краматорську. Їх доля склалася щасливо - зараз вони разом живуть у сім’ї добросердних глядачів ТСН, подружжя Пупків зі Львова, які стали для них люблячими батьками. Сьогодні Діані 18. Тепер у неї і її брата Павла новий дім, щасливе життя з братиками і сестрами", - пише ведуча.

Діана з братиком (кадр з відео ТСН)

Та що ж сталося з їх рідним старшим братом Юрою?

"Витягти з окупованої території Юрка не вдалося. На кілька років із ним зник зовсім зв’язок. Але пошуки не зупиняли, і нещодавно сталося диво. Діані сказали, що Юру всиновили в Донецьку, і теперішні батьки хлопчика дуже хочуть, щоб рідні люблячі брати і сестра спілкувалися. А отже, є шанс, що вони можуть скоро побачитися, попри всі кордони, розділення та блокпости. Війна страшна, але любов і добро завжди перемагають. Не будьте байдужими! Відгукуйтеся на прохання про допомогу", - закликала Вітвіцька.

Діана, яку бойовики розділили з родиною (кадр з відео ТСН)