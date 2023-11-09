Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

"Многая літа, Северине! Будь шалено щасливий", - написала Соломія.

Вона показала два фото: одне архівне з дитинства, а інше - свіже. На обох світлинах Вітвіцька з рідною для неї людиною.

"Хоч я на цьому фото чомусь не усміхаюсь, але безмежно щаслива, що ти у мене є в цьому житті. Люблю дуже-дуже! Пишаюсь і захоплююсь! Завжди поруч. І разом до перемоги", - написала Соломія.

Соломія Вітвіцька з братом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

В коментарях українці доєднуються до привітань і бажають чоловіку якомога швидше повернутися додому з перемогою.

Северин і Соломія Вітвіцькі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Северин - молодший брат Вітвіцької. Він військовий. Навесні 2014 року, коли починалася окупація Криму, Северин служив у Севастополі.

Після повернення на материк пішов захищати країну від російських загарбників.

Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Северин Вітвіцький з сестрою (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)